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В Air Astana сделали заявление о рейсах в Дубай

Опубликовано:

Самолет в небе
Самолет. Иллюстративное фото: pixabay.com

В авиакомпании Air Astana сделали заявление относительно задержанных ранее рейсов из Казахстана в Дубай из-за погодных условий в ОАЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на авиаперевозчика.

Как сообщается в Telegram-канале пресс-службы авиакомпании, перенесенные из-за затопления аэродрома вчерашние рейсы KC206 Дубай-Астана и KC898 Дубай-Алматы запланированы к вылету сегодня 17 апреля на 10:30 и 13:10 соответственно по времени Дубая.

"В связи с закрытием из-за подтопления дорог пассажиров разместили в терминале и предоставили им питание, напитки и пледы", - говорится в сообщении.

Статус рейсов доступен на сайте авиакомпании.

Напомним, что ранее на Дубай - крупнейший город Объединенных Арабских Эмиратов - обрушился мощный шторм. Вчера на него пришла вторая волна непогоды, из-за чего школьники перешли на онлайн-формат, а в местном метро ненадолго прерывалось движение поездов.

СМИ писали, что местный аэропорт оказался затопленным, и публиковали кадры, как самолет взлетает буквально из лужи.

Вчера вечером в Air Astana сообщали о переносе рейсов из Алматы и Астаны в Дубай. В авиакомпании отмечали, что предпринимают все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086232-v-air-astana-sdelali-zayavleniya-o-reysah-v-dubae/

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