Ураган обрушился на Дубай: Air Astana сообщила о переносе рейсов

Air Astana сообщила о переносе рейсов из Дубая (ОАЭ) в Алматы и Астану, которые должны были состояться сегодня, 16 апреля, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

"Из-за подтопления аэродрома в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), вызванного ливневым дождем, рейсы KC206 Дубай – Астана и KC898 Дубай – Алматы от 16 апреля переносятся на 17 апреля. Авиакомпания предпринимает все возможные меры для трансфера пассажиров в гостиницу и предоставления питания", – говорится в сообщении.

В авиакомпании добавили, что статус рейсов можно проверять на сайте.

Напомним, что в Дубае еще со вчерашнего дня наблюдается сильный шторм. Сегодня пришла вторая волна непогоды, из-за чего школьники перешли на онлайн-формат, а в местном метро ненадолго прерывалось движение поездов. Затопленным оказался также местный аэропорт.