Смягчить наказание за езду в пьяном виде предложили в Казахстане: что ответили в МВД

Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным МВД, ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 - получают травмы различной степени тяжести.

За последние 6 лет, с 2018 по 2023 годы, выявлено 148 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Только за прошлый год полицейские установили 22 тыс. пьяных водителей.

"Я считаю, что мера (о наказании за езду в пьяном виде - прим. ред.) абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", - заявил Лепеха.

Он отметил, что, во-первых, если человек садится за руль в пьяном, то для него неважно, какая санкция за это предусмотрена.

"Второе: мы говорим про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых водителей?

И третье: мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается. Я хочу сказать, что во многом сейчас есть различные технологии, накрученные. Фактически этих людей не так много, это (обращения о смягчении наказания - прим. ред.) накручивается одними и теми же людьми", - заявил вице-министр.

Он добавил, что в некоторых странах у пьяных водителей и вовсе изымают транспортные средства.

"Смягчать ответственность я считаю нецелесообразным, так как снижения ДТП по вине пьяных водителей у нас не наблюдается. Вот эти 22 тысячи водителей, я хочу сказать, что фактически их больше на сегодня.

Вы знаете, правила остановки транспортных средств жестко регламентированы, и если водитель не нарушает ПДД, мы его не останавливаем. Если бы мы проводили, как во многих скандинавских странах целевые рейды, это количество было бы в два раза больше", - добавил Лепеха.

Напомним, ранее сообщалось, что группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на на уступки автомобилистам.

Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.

Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.

Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.

При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.