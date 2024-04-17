Смягчить наказание за езду в пьяном виде предложили в Казахстане: что ответили в МВД
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Вице-министр внутренних дел РК Игорь Лепеха на заседании мажилиса ответил на предложение смягчить наказание за вождение в пьяном виде, передает корреспондент NUR.KZ.
По данным МВД, ежегодно в Казахстане по вине нетрезвых водителей совершается порядка 500 ДТП, в которых погибает около 100 человек, еще 600 - получают травмы различной степени тяжести.
За последние 6 лет, с 2018 по 2023 годы, выявлено 148 тысяч фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Только за прошлый год полицейские установили 22 тыс. пьяных водителей.
"Я считаю, что мера (о наказании за езду в пьяном виде - прим. ред.) абсолютно нужная и абсолютно адекватная, и нет необходимости ее пересматривать", - заявил Лепеха.
Он отметил, что, во-первых, если человек садится за руль в пьяном, то для него неважно, какая санкция за это предусмотрена.
"Второе: мы говорим про водителей, которые лишены прав. Давайте спросим семьи погибших по вине нетрезвых водителей?
И третье: мы тоже анализируем, кто обращается и сколько обращается. Я хочу сказать, что во многом сейчас есть различные технологии, накрученные. Фактически этих людей не так много, это (обращения о смягчении наказания - прим. ред.) накручивается одними и теми же людьми", - заявил вице-министр.
Он добавил, что в некоторых странах у пьяных водителей и вовсе изымают транспортные средства.
"Смягчать ответственность я считаю нецелесообразным, так как снижения ДТП по вине пьяных водителей у нас не наблюдается. Вот эти 22 тысячи водителей, я хочу сказать, что фактически их больше на сегодня.
Вы знаете, правила остановки транспортных средств жестко регламентированы, и если водитель не нарушает ПДД, мы его не останавливаем. Если бы мы проводили, как во многих скандинавских странах целевые рейды, это количество было бы в два раза больше", - добавил Лепеха.
Напомним, ранее сообщалось, что группа автолюбителей Казахстана выступила за смягчение наказания за езду в нетрезвом виде и создала петицию об этом. Как заявил автор, вокруг данной инициативы сплотилось множество водителей со всей страны. В МВД еще тогда отвечали, готовы ли идти на на уступки автомобилистам.
Отметим, ответственность за езду в пьяном виде предусмотрена статьей 608 КоАП РК.
Согласно части 1 этой статьи, управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, влекут административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
Если управление автотранспортом в пьяном виде повлекло причинение потерпевшему вреда здоровью, но признаков уголовно наказуемого деяния нет, то виновному грозит арест на 20 суток и лишение прав на 7 лет.
При повторном нарушении водителю грозит арест на 25 суток и лишение водительских прав на 9 лет.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2086280-na-predlozhenie-smyagchit-nakazanie-za-ezdu-v-pyanom-video-otvetili-v-mvd/