Самолеты плавают, а мебель – летает: сильный ураган обрушился на Дубай (видео)

В Дубае из-за сильных ливней затопило улицы, здания и метрополитен, в воде утопают даже взлетно-посадочные полосы аэропорта. Видео с ураганом начали распространяться в Сети.

Как сообщается в Telegram-канале РИА Новости, в Дубае еще со вчерашнего дня наблюдается сильный шторм. Сегодня же, по данным информагентства, пришла вторая волна непогоды.

"Власти просят госслужащих работать из дома, школы перешли на онлайн-формат, в местном метро ненадолго прерывалось движение поездов", – говорится в сообщении.

Были опубликованы кадры, на которых видна затопленная станция метро. Также в воде оказались другие здания и даже аэропорт.

При этом, как пишет Telegram-канал Nexta Live, взлетно-посадочные полосы местного аэропорта тоже оказались залиты водой – отмечается, что самолеты по ней практически плавают.

Telegram-канал Mash сообщает, что в городе отменены авиарейсы, жителей попросили оставаться дома. На опубликованных кадрах видно, что с одного из балконов сдувает мебель, а в некоторых зданиях разбиты окна.

По данным РБК, в Дубае перекрыли некоторые трассы. Кроме того, в ОАЭ отменили все футбольные матчи, запланированные на вторник.