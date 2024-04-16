В МВД призвали казахстанцев не верить сообщениям о "дне насилия" 24 апреля

В TikTok и других социальных сетях распространяется информация о Международном дне насилия, который якобы состоится 24 апреля. Это фейк, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает официальный портал МВД РК Polisia.kz, рассылка, которая началась с англоязычного поста, является фейком.

В ней говорится, что в этот день мужчины будут нападать на женщин, которым советуют вооружиться или остаться дома.

"В настоящее время установлены два владельца аккаунтов TikTok, которые распространили информацию о 24 апреля на территории Республики Казахстан. С ними проведена профилактическая беседа", - говорится в сообщении.

В полиции предупредили казахстанцев об ответственности за распространение ложной информации по статье 274 УК РК ("Распространение заведомо ложной информации"), санкция которой предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 5000 МРП или ограничения, либо лишения свободы на срок до 5 лет.

Напомним, на прошлой неделе казахстанцы получали сообщения от "акимов" различных регионов с просьбой материальной помощи.

12 апреля стало известно, что мошенники пишут казахстанцам от имени главы Алматинской области Марата Султангазиева. Граждан попросили не доверять этим сообщениям.

В то же день казахстанцы получали сообщения, отправленные якобы от имени акима Карагандинской области Ермаганбета Булекбаева.

За день до этого главы Мангистауской и Туркестанской областей Нурлан Ногаев и Дархан Сатыбалды рассказали, что неизвестные рассылают от их имени сообщения гражданам в мессенджере.

Также аким Павлодарской области Асаин Байханов сообщил, что его подчиненным писали неизвестные якобы от его имени. Глава региона приложил скриншот переписки, в котором фигурирует некий куратор из КНБ, якобы приезжавшей с проверкой.

А в пресс-службе правительства рассказали о рассылке информации якобы от имени премьер-министра Олжаса Бектенова и членов правительства, содержащей просьбу о перечислении денег. В ведомстве предупредили, что информация рассылается интернет-мошенниками.

Согласно статье 274 УК РК, Распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказывается штрафом в размере до 1000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

2. То же деяние, совершенное:

группой лиц по предварительному сговору;

лицом с использованием своего служебного положения;

с использованием средств массовой информации, сетей телекоммуникаций и онлайн-платформ, –

наказывается штрафом в размере до 3000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, повлекшие причинение крупного ущерба гражданину, организации или государству или иные тяжкие последствия, –

наказываются штрафом в размере до 5000 МРП, либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

преступной группой;

в условиях чрезвычайного положения или в боевой обстановке, или в военное время, либо при проведении публичных мероприятий, –

наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет, либо лишением свободы на тот же срок.