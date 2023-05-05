Сколько выплатят ветеранам Великой Отечественной Войны к 9 мая в Казахстане

Ветеран войны. Иллюстративное фото: pixabay.com

В честь Дня Победы ветеранам Великой Отечественной войны (ВОВ) полагаются единовременные выплаты. О каких суммах идет речь, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.

Через несколько дней все казахстанцы будут отмечать памятную дату – День Победы в Великой Отечественной Войне. За все время ВОВ из Казахстана на фронт ушло более 1,2 млн человек, а порядка 500 человек стали Героями Советского Союза.

Согласно данным Минтруда на начало текущего месяца, в Казахстане сейчас проживает 222 участника Великой Отечественной войны. В связи с праздником всем им положена единовременная выплата в размере не менее 1,5 млн тенге.

Всего же в преддверии Дня Победы местными исполнительными органами предусмотрено оказание единовременной помощи на сумму 4,6 млрд тенге.

Кому еще полагаются выплаты

Стоит отметить, что помимо единовременной выплаты существуют и другие виды материальной помощи.

В частности, ежемесячные выплаты получают не только те, кто сражался на передовой, но и еще 20 категорий граждан, среди которых есть труженики тыла, ветераны других боевых действий и многие другие.

По состоянию на 1 мая 2023 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:

для участников ВОВ – 220 754 тенге (161 человек);

(161 человек); для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 229 286 тенге (61 человек);

(61 человек); для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и других горячих точек) – 215 201 тенге (25 752 человек);

(25 752 человек); для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 182 782 тенге (3 648 человек);

(3 648 человек); для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 140 838 тенге (14 424 человек);

(14 424 человек); для тружеников тыла в годы ВОВ – 148 892 тенге (57 436 человек).

Как отмечают в ведомстве, на текущий момент единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной Войны произведены практически во всех регионах. По остальным категориям они будут завершены до 9 мая.

Напомним, ранее стало известно, как будут отмечать День Победы в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2019514-skolko-vyplatyat-veteranam-velikoy-otechestvennoy-voyny-k-9-maya-v-kazahstane/