ДЧС обратился к казахстанцам из-за рассылки о скором затоплении Павлодара

Жители павлодарской области распространяют в мессенджерах информацию о резком подъеме Иртыша и скором затоплении домов. Эту информацию опровергли в ДЧС, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как рассказали в департамент по ЧС Павлодарской области, в WhatsApp появилась рассылка о резком подъеме уровня воды в реке Иртыш и о скором полном затоплении прибрежных домов микрорайона Усолка.

"Рассылаемые сообщения - фейк. Настоятельно просит гостей и жителей Павлодарской области доверять только проверенным источникам", - заявили в ведомстве.

Отмечается, что в этом году объем попусков воды с водохранилищ Верхне-Иртышского каскада планируется больше, чем в прошлом году на 50%, но не является рекордным. К примеру, в 2016 году объем попусков был гораздо выше.

"Сотрудниками ДЧС и МИО ведутся превентивные подготовительные мероприятия. Специалисты возводят дамбы, заготавливают мешкотару, ведут мониторинг уровня воды", - добавили в департаменте.

Напомним, на днях заместитель главы кабмина Канат Бозумбаев напомнил об уголовной ответственности за распространение фейков, создающих панику в период паводков.

Как оказалось, в период паводков в соцсетях распространяется масса фейковых материалов, осложняющих работу людей, ведущих борьбу со стихией.

Добавим также, что в период ЧС активизировались мошенники. Так, злоумышленники от имени Минтруда рассылают сообщения о "выплатах пострадавшим". К сообщению прикреплена ссылка, которая ведет на фишинговый сайт. В министерстве предупредили казахстанцев, что вопросами выплат занимаются акиматы.