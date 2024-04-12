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Сколько будет стоить замена банкнот и монет с гербом в случае его изменения, ответили в Нацбанке

Опубликовано:

Банкноты и монеты лежат на столе
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

На брифинге Нацбанка председателя Тимура Сулейменова спросили о сумме трат на замену банкнот и монет, на которых есть герб Казахстана, если его поменяют, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава Нацбанка заявил, что в первую очередь нужно понять - будет ли смена герба.

"Я так понимаю, там работает группа ученых, которые будут вносить предложения - надо исходить из этого… предложения еще не было.

Но понятно, что мы этот вопрос изучали: нет, банкноты и монеты, которые сейчас в обращении, - по ним изменений не будет. Они будут в обращении до полного своего износа", - заявил Сулейменов.

Он добавил, что "если вдруг" решение по изменению герба примут - у новых банкнот, которые будут печатать, изменится дизайн, а оборудование для чеканки монет просто перенастроят.

Напомним, что рассмотреть вопрос изменения герба в Казахстане предложил Касым-Жомарт Токаев на Национальном курултае, который прошел в середине марта.

До этого молодежное движение "Жаңа Адамдар" предложило жителям страны подумать о новом гербе Казахстана. Они провели опрос в Астане и Алматы, чтобы выяснить, что казахстанцы думают о своем гербе. Опрос показал, что люди не знают и не понимают один из главных госсимволов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083811-skolko-budet-stoit-zamena-banknot-i-monet-s-gerbom-v-sluchae-ego-izmeneniya-otvetili-v-natsbanke/

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