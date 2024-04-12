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Карагандинка вернула полмиллиона за норковую шубу

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Женщина выбирает шубу
Женщина в магазине шуб. Иллюстративное фото: Leonid Eremeychuk / Getty Images

Жительница Караганды приобрела норковую шубу за 500 тыс. тенге, но осталась недовольна ее качеством. Покупательница смогла вернуть свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску жительницы города о расторжении договора купли-продажи товара рассматривалось в Казыбекбийском районе Караганды.

"Истец приобрела у индивидуального предпринимателя норковую шубу за 500 тыс. тенге, но впоследствии выяснилось, что товар имеет дефекты. Она потребовала у продавца возвратить деньги, но ответа не получила", - установил суд.

Тогда горожанка обратилась с заявлением в областной департамент по защите прав потребителей. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение требований закона о защите прав потребителей.

"Из заключения судебно-товароведческой экспертизы следовало, что качество шубы ненадлежащее, имеются скрытые дефекты производственного характера, потеря товарного вида, которые влияют на эстетические свойства и износостойкость", - сообщили в суде.

При рассмотрении дела суд применил положения Гражданского кодекса и Закона "О защите прав потребителей", регулирующие данные спорные правоотношения.

Решением суда иск был удовлетворен частично. Договор купли-продажи норковой шубы был расторгнут, товар возвращен продавцу. С индивидуального предпринимателя взыскали в пользу женщины оплаченные за товар 500 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. тенге, а также неустойку, судебные расходы по проведению по делу судебной экспертизы и оплате помощи представителя.

Решение уже вступило в законную силу.

А житель Акмолинской области поддался на уговоры коммерсантов и выложил за строительные инструменты, которые ему не были нужны, 400 тыс. тенге. Вернуть деньги пенсионеру помогли полицейские.

Также ранее сообщалось, какие существуют правила и нюансы возврата товара в Казахстане. В частности, законом установлены сроки возврата или обмена товара и последовательность этой процедуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083703-karagandinka-vernula-polmilliona-za-norkovuyu-shubu/

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