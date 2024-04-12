Карагандинка вернула полмиллиона за норковую шубу

Жительница Караганды приобрела норковую шубу за 500 тыс. тенге, но осталась недовольна ее качеством. Покупательница смогла вернуть свои деньги, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, гражданское дело по иску жительницы города о расторжении договора купли-продажи товара рассматривалось в Казыбекбийском районе Караганды.

"Истец приобрела у индивидуального предпринимателя норковую шубу за 500 тыс. тенге, но впоследствии выяснилось, что товар имеет дефекты. Она потребовала у продавца возвратить деньги, но ответа не получила", - установил суд.

Тогда горожанка обратилась с заявлением в областной департамент по защите прав потребителей. Индивидуальный предприниматель был привлечен к административной ответственности за нарушение требований закона о защите прав потребителей.

"Из заключения судебно-товароведческой экспертизы следовало, что качество шубы ненадлежащее, имеются скрытые дефекты производственного характера, потеря товарного вида, которые влияют на эстетические свойства и износостойкость", - сообщили в суде.

При рассмотрении дела суд применил положения Гражданского кодекса и Закона "О защите прав потребителей", регулирующие данные спорные правоотношения.

Решением суда иск был удовлетворен частично. Договор купли-продажи норковой шубы был расторгнут, товар возвращен продавцу. С индивидуального предпринимателя взыскали в пользу женщины оплаченные за товар 500 тыс. тенге, компенсацию морального вреда в размере 50 тыс. тенге, а также неустойку, судебные расходы по проведению по делу судебной экспертизы и оплате помощи представителя.

Решение уже вступило в законную силу.

А житель Акмолинской области поддался на уговоры коммерсантов и выложил за строительные инструменты, которые ему не были нужны, 400 тыс. тенге. Вернуть деньги пенсионеру помогли полицейские.

Также ранее сообщалось, какие существуют правила и нюансы возврата товара в Казахстане. В частности, законом установлены сроки возврата или обмена товара и последовательность этой процедуры.