Что построят на месте рынка "Рахат" в Алматы, рассказали в акимате

Новую парковую зону построят на месте рынка "Рахат" в Алматы. Недавно районный акимат выиграл судебный процесс, деятельность прежнего владельца признали незаконной, передает телеканал "Алматы".

На месте нынешнего рынка "Рахат" в Алматы хотят построить благоустроенное общественное пространство. Объект перешел на баланс акимата Жетысуского района – представители последнего выиграли судебные тяжбы, длившиеся последние пять лет.

Дело в том, что прежнему хозяину "Рахата" не раз указывали на необходимость модернизировать рынок, однако это обязательство им выполнено не было.

"Экономическим судом вынесено решение об отказе ТОО "ТКМ" в удовлетворении требований в полном объеме. В связи с чем компания обратилась в городской суд. Городской суд оставил решение суда первой инстанции без изменений", – рассказал заместитель акима Жетысуского района Дамир Акежанов.

Как сообщил телеканал, многие арендаторы перешли на другие торговые объекты. По их словам, улучшились условия их работы, увеличился оборот, а также расширился ассортимент их товаров.

В управлении предпринимательства сообщили, что работа по переселению предпринимателей на новые торговые площадки продолжается.

"Управлением предпринимательства совместно с районным акиматом были проведены работы по передислокации арендаторов. Изначально, когда были судебные разбирательства, на рынке находилось порядка 130 арендаторов. На сегодняшний день там осталось около 20-25 человек, которые дорабатывают", – сообщил замглавы управления Кайрат Нуркасымов.

По информации телеканала, в Алматы расположены 60 рынков. 70% из них уже модернизированы. На месте таких рынков, как "Бахар", "Алтай", "Умит" и "Рахат" появятся общественные пространства. Большая часть базара "Барлык" уйдет под строительство станции метро. А на месте рынка "Ак орда" построят школу.

Ранее аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что рынка "Рахат" нет в генплане города, а также посоветовал предпринимателям переезжать на другие торговые точки.

Напомним, в марте прошлого года Досаев высказался о модернизации рынка "Тулпар". В начале февраля этого года стало известно, что рынки "Тастак" и "Оптовка" в южной столице модернизируют.