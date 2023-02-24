Досаев предложил алматинцу, пожаловавшемуся на руководство рынка "Рахат", переехать на другой рынок

Рынок. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Один из предпринимателей Алматы, торгующий на рынке "Рахат", пожаловался акиму южной столицы на условия работы. Градоначальник в ответ предложил ему переехать на другой рынок, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат мегаполиса.

Как рассказал мужчина, в марте прошлого года торговцам рынка отключили электричество.

"Мы платим за аренду и все налоги. Аким района говорит: освободите землю, она принадлежит государству. А мы кто? Живем без света, без топлива, помогите, пожалуйста", - попросил алматинец.

Аким Алматы Ерболат Досаев заявил, что не может помочь в этой ситуации.

"Объясню почему. Собственники постоянно выдвигают вас вперед: вот вы сходите, скажите о том, об этом. Земля под этим базаром была арендована, она относится к городу, она не относится к собственникам рынка, которые прикрываются горожанами для решения своих вопросов.

В таком плохом состоянии ни одного из 56 рынков в городе нет. Я бы не говорил так, если бы не был на рынке сам. Хозяин рынка за столько лет не вложил туда ни копейки. Плату за ежемесячную аренду вы кладете ему в карман. Он о вас думает? Вместо того чтобы перекрыть крышу, он думает о своем кармане.

Есть решение суда о передаче территории рынка в собственность государства, мы работаем по решению суда, другого пути нет", - заявил градоначальник.

Ситуацию также прокомментировала аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева.

"Я ходила туда неоднократно, разговаривала с директорами соседних рынков. Они все предоставляли места, озвучивали свои цены, давали гарантии, поэтому я не знаю, что предпринимателей там не устроило", - отметила Кокобаева.

Досаев предложил предпринимателю переехать на другой рынок.

"Можно ведь переехать на другое место, чтобы не потерять и не закрыть бизнес. Соседние рынки были готовы сделать скидку, установить стабильную цену за аренду на год.

Я дам поручение заместителю, он вас примет на следующей неделе. Какая еще помощь нужна, помогу, если смогу. Но еще раз повторю, переезжайте в другое место, на соседние рынки. Рынка "Рахат" нет в генплане. Все, что положено по закону, должно и будет сделано", - заключил аким.

Как пишут казахстанские СМИ, споры вокруг рынка "Рахат" не стихают уже год.

Так, по данным "Казинформа", в апреле 2022 года районный акимат сообщал, что земельный участок, на котором расположен рынок, был предоставлен в аренду ТОО "ТКМ" до марта 2018 года. В продлении срока аренды ТОО отказали, однако компанию это не устроило и она обратилась в суд. Но дело в итоге проиграла.

В июне 2019 года этот участок был передан как инвестиционный проект, а позже предоставлен ТОО "Almaty CPS" во временное землепользование на 4 года 11 месяцев. Данное решение было также обжаловано в суде, и договор аренды был расторгнут.

В итоге в спорах поставил точку суд - сейчас земля находится во владении государства.

Тем не менее предпринимателей, торгующих на рынке, такое решение не устроило. Как сообщал телеканал "Алматы" в апреле прошлого года, на месте рынка должны были построить паркинг или мебельный цех, однако торговцы рынка не хотели переезжать на новое место.

"Нам предлагают новое место на цокольном этаже, в подвале. Там нет ремонта, более того, они поставили ультиматум, что мы должны выкупить эти точки в течение года. Но у нас нет таких денег", - делится предприниматель Тамара Жумандыкова.

Тогда же предприниматели заявляли, что им обесточили торговые точки. Люди были вынуждены со своего кармана подключить частный генератор.

В районном акимате вновь напомнили, что ТОО проиграло суд по продлению аренды, а земля, на которой расположен рынок, находится в собственности государства.

"При этом, ТОО "ТКМ" незаконно более 3 лет с 2018 года взимает арендную плату, не имея на это никаких законных прав. Дезориентирует этих предпринимателей, что завтра суд закончится, суд им отказал еще в 2019 году в аренде! Они взимают арендную плату, которая в несколько раз выше модернизированных рынков. Это разве права арендаторов?" - подчеркнула аким Жетысуского района Гульнара Кокобаева.

Кокобаева заверила, что соседние рынки не будут заставлять покупателей выкупать их торговые места или повышать аренду. Руководители базаров дали гарантии и готовы их закрепить в юридическом порядке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010811-dosaev-predlozhil-almatintsu-pozhalovavshemusya-na-rukovodstvo-rynka-rahat-pereehat-na-drugoy-rynok/