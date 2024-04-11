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Зачем демонтируют ограждения по проспекту Туран, рассказали в акимате Астаны

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Байтерек в Астане
Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Астане очевидцы заметили, что рабочие убирают металлические ограждения между полосами движения на проспекте Туран. В акимате столицы объяснили, что происходит на фото, передает NUR.KZ.

Кадры работ на проспекте Туран в Астане появились в Telegram-канале "Астана - Что? Где? Когда?". На опубликованном фото видно, что рабочие убирают ограждения на разделительной полосе.

Фото прокомментировали в пресс-службе акимата Астаны.

Сообщается, что на проспекте Туран от улицы Сыганак до улицы Керей Жанибек хандар планируют высадить более 150 вязов. Это делается, по словам представителей акимата, для придания улучшения облика одного из главных проспектов столицы.

"Также вдоль разделяющей полосы будут обустроены подпорные стены и высажены многолетние кизильники. Демонтированные планшеты будут установлены на других участках", - добавили в ведомстве.

При этом сотрудники городской администрации также показали эскиз, иллюстрирующий вид проспекта после завершения работ.

Эскиз внешнего вида проспекта Туран
Эскиз внешнего вида проспекта Туран: акимат Астаны

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2083352-zachem-demontiruyut-ograzhdeniya-po-prospektu-turan-rasskazali-v-akimate-astany/

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