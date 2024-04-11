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"А здоров ли ты?": спор между жильцами из-за сбора денег обернулся судом в ВКО

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Судья принимает решение
Судья. Иллюстративное фото: boonchai wedmakawand / Getty Images

Конфликт из-за несдачи денег на ремонт крыши одним из жильцов обернулся судебным иском о возмещении морального вреда за оскорбления, передает NUR.KZ со ссылкой на Восточно-Казахстанский областной суд.

Как сообщается в официальном аккаунте суда в Facebook, 57-летний истец обратился в суд с иском к 70-летнему ответчику о возмещении морального вреда в размере 100 тыс. тенге. Он заявил, что пенсионер вырвал из его рук сотовый телефон и оскорбил, в связи с чем он претерпел нравственные страдания.

На судебном заседании было установлено, что объединение собственников имущества (ОСИ) многоквартирного дома решило собрать денежные средства на ремонт кровли.

"Истец, ответчик, председатель ОСИ и другие жители, находясь возле дома, выясняли причины несдачи истцом денежных средств, в ходе которого истец стал записывать ответчика на диктофон телефона, так как посчитал, что со стороны ответчика были оскорбления в адрес истца", - пояснили в суде.

Ответчик в суде пояснил, что знаком с истцом на протяжении нескольких лет, не оскорблял его, телефон из рук не вырывал. 70-летний мужчина отметил, что в ходе разговора истец вел себя странно, в связи с чем он поинтересовался: "А здоров ли ты?".

В ходе судебного процесса суд прослушал аудиозапись, предоставленную истцом, допросил свидетелей, опровергнувших доводы истца, и решил, что слова ответчика не являются оскорбительными. В итоге суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения требований истца.

Решение суда уже вступило в законную силу.

А в начале февраля в Актобе на скамье подсудимых оказалась директор дворца школьников, заявление на которую написал сосед по дому. Он обвинил женщину в плевке и требовал привлечь к ответственности за оскорбление. Встреча двух соседей была записана с помощью видеорегистратора. 

Суд первой инстанции изучил видео и решил, что женщина совершила плевок, тем самым оскорбив соседа. Руководителя госучреждения суд наказал штрафом в 69 тыс. тенге. Также ее обязали возместить потерпевшему моральный вред в размере 30 тыс. тенге.

Однако дело об оскорблении соседа получило неожиданное продолжение. Коллегия областного суда оправдала директора дворца школьников в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082959-a-zdorov-li-ty-spor-mezhdu-zhiltsami-iz-za-sbora-deneg-obernulsya-sudom-v-vko/

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