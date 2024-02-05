Директора дворца школьников в Актобе осудили за плевок в соседа

В Актобе на скамье подсудимых оказалась директор дворца школьников. Заявление на нее написал сосед по дому. Заявитель обвинил женщину в плевке, передает "Диапазон".

Как сообщает издание, на протяжении нескольких лет у мужчины с соседкой были недружественные отношения, дело уже доходило до суда. При этому на людях они никогда не ругались.

Поводом к обвинению в оскорблении стала встреча у лифта, когда женщина плюнула в своего соседа. Инцидент запечатлел видеорегистратор на двери квартиры. С записью обвинитель сначала обратился в полицию, потом в суд.

При этом директор дворца школьников в оскорблении вину не признала. Она заявила, что при встрече у лифта просто сказала соседу "тьфу", но в него не плевалась. Свои действия оскорбительными не считала, поэтому не согласилась на примирение сторон, просила оправдательного приговора.

Суд изучил видеозапись инцидента и установил, что действительно обвиняемая при встрече с соседом совершила плевок, а затем быстро убежала.

"Эти ее действия нарушают нормы общественной морали, имеют оскорбительный характер в отношении того, к кому они обращены, и выражают намерение оскорбить, опозорить и унизить его", - установил суд.

В итоге суд признал директора дворца школьников виновной в оскорблении и приговорил ее к штрафу в 69 тысяч тенге. Также ее обязали возместить потерпевшему моральный ущерб в размере 30 тысяч тенге.

Отметим, что согласно ст. 131 УК РК, оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до 100 МРП (369 200 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до ста двадцати часов.

Ранее суд обязал жителя Уральска заплатить 100 тыс. тенге в качестве компенсации за моральный вред. Причиной стала его нецензурная брань и непристойные жесты в кафе.

А житель Усть-Каменогорска назвал знакомую в групповом чате воровкой. Оскорбленная женщина обратилась в суд, который обязал ответчика опровергнуть порочащие ее честь и достоинство сведения, а также выплатить компенсацию морального вреда в размере пяти тысяч тенге.