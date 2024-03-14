Неожиданное продолжение получило дело директора дворца школьников о плевке в соседа

Суд в Актобе ранее признал директора дворца школьников виновной в том, что она плюнула в соседа, и оштрафовал на 69 тыс. тенге. Теперь женщина доказала, что она никого не оскорбляла и плевка не было, передает "Диапазон".

Неожиданное продолжение получило дело по обвинению директора дворца школьников в оскорблении соседа. На днях его рассмотрела судебная коллегия по уголовным делам областного суда.

Судьи коллегии тоже изучили представленную частным обвинителем видеозапись. Они установили, что по ней невозможно сделать вывод, действительно ли обвиняемая плевала в соседа. Видеокамера только зафиксировала момент, как директор наклонилась в сторону двери лифта, а затем ушла.

Вывод судьи первой инстанции, что на видео зафиксирован момент плевка, является субъективным мнением, которое не подтверждено доказательствами. То есть неверные выводы судьи повлекли незаконное осуждение.

Исходя из этого, коллегия областного суда оправдала директора дворца школьников в связи с отсутствием в ее действиях состава правонарушения. Кстати, в апелляционном решении судьи отметили, что видеорегистратор, запись с которого частный обвинитель предоставил суду, установлен незаконно и по решению суда еще в 2022 году он должен был быть демонтирован.

Напомним, в начале февраля в Актобе на скамье подсудимых оказалась директор дворца школьников, заявление на которую написал сосед по дому. Заявитель обвинил женщину в плевке и требовал привлечь к уголовной ответственности за оскорбление. Видео встречи двух соседей запечатлел видеорегистратор.

Суд первой инстанции изучил видео и решил, что женщина совершила плевок, тем самым оскорбив соседа. Руководителя госучреждения признали виновной и приговорил к штрафу в 69 тыс. тенге. Также ее обязали возместить потерпевшему моральный вред в размере 30 тыс. тенге.

Отметим, что согласно ст.131 УК РК оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме, наказывается штрафом в размере до 100 МРП (369 200 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 120 часов.