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Эзотерика

Поведение эвакуированной из Кульсары женщины обсуждают в Сети

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В школе Куйкен в Бейнеу
Эвакуационный пункт в школе. Кадр из видео: instagram.com/112_aktau/

Пользователи Сети обсуждают видео, на котором женщина, прибывшая из Кульсары в Бейнеу, высказывает претензии руководству школы, где был организован эвакуационный пункт, передает inAktau.kz.

В паблике 112_aktau в социальной сети Instagram появилось видео, которое вызвало недовольство у многих комментаторов.

На нем эвакуированная из Кульсары женщина заявила директору школы, что она и ее маленький ребенок не могут оставаться здесь на ночлег из-за неподобающих условий.

Ситуацию объяснил директор средней школы Куйкен в Бейнеу Молдахан Малбасов. 

"Недавно к нам обратилась женщина, попросив еды. Когда я узнал, что она живет у родственников и при этом просит питание, я предложил ей остаться у нас. Однако она отказалась и начала снимать нас на видео, утверждая, что у нас недостаточно условий для проживания и якобы я отбираю у нее еду", - сообщил Молдахан Малбасов. 

Он рассказал, что не ожидал такой реакции от женщины. Директор школы заверил ее, что в эвакуационном пункте есть все необходимые условия, начиная от постельного белья и заканчивая душевой.

"Наши учителя и мои коллеги работали дни и ночи, чтобы обеспечить здесь все необходимые условия. Мы совместными усилиями создали благоприятную обстановку, и я выражаю благодарность их семьям за понимание и поддержку", - подчеркнул Молдахан Малбасов. 

Его возмутило поведение эвакуированной.

"Поведение данной женщины нам очень неприятно. Она попыталась принизить наш труд. Было видно, что она настроена на скандал", - рассказал директор школы.

В образовательном учреждении нашли кров и помощь более 60 человек, в основном женщины и дети. Каждый день администрация школы для детей проводит игры в шахматы и организовывает показ мультфильмов. 

"Эта ситуация действительно непростая, но она сплотила нас. Мы знаем друг друга по именам, женщины помогают друг другу с готовкой и уборкой по очереди. Мы ввели тихий час, чтобы дети могли спать в тишине. Мы стараемся делать все возможное. Многие благодарят нас за помощь. Мой младший брат принял к себе домой две семьи из Кульсары. Мы стремимся помочь всем, несмотря ни на что", - поделился Молдахан Малбасов. 

Позже в паблике 112_aktau появилось и видео, записанное учительницей из Бейнеу. Женщина рассказала, что сейчас она и обучает детей, и активно помогает эвакуированным. В своем видеообращении педагог призвала не создавать шумиху вокруг инцидента, а ценить усилия оказывающих помощь.

Напомним, 6 апреля сообщалось, что из Кульсары в Атырауской области в Мангистаускую область были эвакуированы около 5 тыс. местных жителей. Из них 214 - дети. Всех разместили в шести временных эвакопунктах.

Всего в Мангистауской области для приема граждан открыли более 200 эвакуационных пунктов, которые рассчитаны на 83 тыс. человек.

Отметим, что город Кульсары в Атырауской области сильно пострадал от паводка - на прошлой неделе оттуда эвакуировали тысячи человек. Недавно появились кадры, как выглядит с высоты затопленный талыми водами город.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2082899-povedenie-evakuirovannoy-iz-kulsary-zhenschiny-obsuzhdayut-v-seti/

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