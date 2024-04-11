"Министр всей ситуации не знает": скандал вокруг септиков в Ботакаре докатился до Астаны (видео)

В поселке Ботакара Карагандинской области разгорелся скандал вокруг канализационных стоков - жители отказываются откачивать септики из-за высокой цены, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, окраину поселка Ботакара, которую активно застраивают последние 10 лет, местные уже прозвали самым неблагополучным районом. Дворы утопают в мусоре, а по дорогам регулярно текут канализационные стоки. Взрослые в страхе заразиться инфекциями не разрешают детям играть на улице.

Свежий воздух сельской местности заканчивается на входе во дворы, где с разных уголков и подвалов текут отходы. Люди, несмотря на скромные зарплаты и пособия, стараются опустошать септик, но он с рекордной скоростью заполняется вновь.

"Они просто говорят, что там 100 кубов. На три дома 100 кубов септик. Если мы будем каждый месяц качать, этой проблемы не будет, что он будет перебегать. Вот этот дом страдает всегда из-за нас, потому что она перебегает. Мы не успеваем. Я в этот раз откачала – 16 рейсов, 104 тысячи отдала, три дня назад. Он опять полный", - пожаловалась жительнице Ботакары Кристина Грицман.

Стоимость откачки из септиков поднялась сразу в два раза с открытием компании по очистке стоков для вторичного технического использования. Вот только сельчане уверены, никакой обработки бизнесмен не проводит. Поэтому и тариф считают необоснованным.

Сельчане заявили, что очистные сооружения, на которые предприниматель якобы потратил больше 100 миллионов, не работают. Активисты не раз обращались к главному санврачу и в департамент экологии и даже добрались до столицы.

"Был на приеме у министра экологии, где министр экологии дал поручение руководителю департамента экологии Дархану Ергалиевичу о немедленной проверке в отношении EcoLine KZ.

Руководитель департамента экологии отправляет мне автомобиль с водителем, где в кабинете мне заявляет, что он проверять "EcoLine KZ" не будет. Министр всей ситуации не знает, не понимает", - поделился местный житель Баксултан Бейсенов.

Эта компания единственная в районе, которая занимается очисткой канализационных отходов. Владельцем прибыльного бизнеса оказался бывший аким поселка. Он заявил, что всей душой болеет за экологию родного края, пусть это и дорого.

По словам экс-акима, в дело были вложены миллионы, которые нужно оправдать.

"Тариф составляет 500 тенге за слив ко мне, ассенизаторские машины за кубический метр. Есть 4-7-кубовые машины, но их сюда возить ко мне я не заставляю. Согласно Экологическому кодексу, слив жидко-бытовых отходов на рельеф местности без предварительной очистки запрещен, вот так вот я вам скажу.

То, что прерогатива акимата, где есть, почему я должен за это думать, о благосостоянии населения, о социально-экономическом региона? Это же не моя ответственность", - заявил заместитель директора ТОО "EcoLine KZ" Алмас Аяпбергенов.

Высоким тариф считают и в антимонопольном комитете. Пока идут судебные тяжбы, аким поселка совместно с самоуправлением решили сливать стоки в старый пруд. Однако в департаменте экологии увидели в этом вопиющее нарушение и выписали штраф.

"Для категории людей, которые живут в арендных квартирах, это на самом деле неподъемная цена. У компании должен быть тариф, и его нужно обосновать. Этого сделать не смогли. Поэтому суд первой инстанции проиграл антимонопольному комитету.

Пока проблема не решена, мы хотели помочь как-то гражданам, но департамент экологии выписал штраф на мое имя на 55 тысяч тенге", - заявил аким Ботакары Аскар Отынчиев.

В поселке с нетерпением ждут спецпроверки департамента экологии. Жители говорят, что зловонная жидкость растекается уже по степи.

Источник: КТК