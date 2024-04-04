"Вонь ужасная": очистка арыков обернулась подтоплениями в Алматинской области (видео)

В селе Долан Алматинской области вода с отходами залила дворовые территории и добралась до домов. Оказалось, что в селе прочищали арычную систему, передает телеканал "Алматы".

Все произошло ночью. Сначала люди испугались, решив, что паводки настигли их село. Но как оказалось, причиной стал засор арычной системы.

"Меня не было дома когда все это случилось. Пришла весть, что начало топить улицы. Приехав, я обнаружила, что у меня затопило весь двор. Я не понимаю почему они пустили воду в позднее время, да и с таким напором, при этом не предупредив? Если бы не МЧС, то вода бы проникла уже в дома", - рассказала жительница села Долан Жазира Жомарт.

Как сообщает телеканал, один из уличных лотков, не выдержавший напора воды, начал течь и поплыл по дворам частных домов.

Люди говорят, что ночью вода достигала примерно 50 сантиметров. К счастью, в дома она не проникла, но успела повредить некоторые строения.

Сельчанин Дархан Дарбозов рассказывает, что в момент потопа был дома и первое, что сделал, - это вынес на руках своих детей. По его словам, что соседи тщетно пытались вызвать помощь. Но не дождавшись, сами начали расчищать отходы.

"В связи с последними событиями в стране мы испугались. А если бы были оголенные провода? Тогда беды бы не избежали. Но, к счастью, обошлось без жертв. Правда, вонь ужасная. Да и сейчас этот подплывший мусор убираем сами", - поделился Дарбозов.

В ответственной организации отметили, что жителей предупреждали и такая работа проводится ежегодно.

"К вегетационному периоду 2024 года была проведена водоподача по магистральному каналу Долан для очистки от мусора. В результате из-за ограждений в лотковых сетях произошло скапливание мусора. И за счет этого произошло подтопление дворовых участков", - сообщил директор ГКП "Ушконырирригация" Нурдос Нагашбеков.

Очистительные работы завершатся к 20 апреля. В местном акимате заверили, что они полностью ликвидируют последствия подтоплений и окажут помощь понесшим ущерб жителям.