Пожар случился в торговом центре в Алматы, посетителей эвакуировали
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В пятницу, 8 марта, в торговом центре в Алматы случился пожар - загорелись мебель и оргтехника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.
Как сообщается в официальном Telegram-канале департамента по ЧС Алматы, сообщение о пожаре в Турксибском районе города поступило в 11:50. На место ЧП по повышенному рангу вызова были направлены силы ДЧС.
"По прибытии обнаружено горение оргтехники с переходом на мебель кабинета административного помещения на 4 этаже четырехэтажного торгового центра", - рассказали в департаменте.
Огнеборцы эвакуировали посетителей центра.
В 12:13 пожар был локализован, а в 12:21 - ликвидирован.
"Удалось отстоять от огня бутики предпринимателей", - добавили в департаменте.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065263-pozhar-sluchilsya-v-torgovom-tsentre-v-almaty-posetiteley-evakuirovali/