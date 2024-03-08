Пожар случился в торговом центре в Алматы, посетителей эвакуировали

В пятницу, 8 марта, в торговом центре в Алматы случился пожар - загорелись мебель и оргтехника, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС южной столицы.

Как сообщается в официальном Telegram-канале департамента по ЧС Алматы, сообщение о пожаре в Турксибском районе города поступило в 11:50. На место ЧП по повышенному рангу вызова были направлены силы ДЧС.

"По прибытии обнаружено горение оргтехники с переходом на мебель кабинета административного помещения на 4 этаже четырехэтажного торгового центра", - рассказали в департаменте.

Огнеборцы эвакуировали посетителей центра.

В 12:13 пожар был локализован, а в 12:21 - ликвидирован.

"Удалось отстоять от огня бутики предпринимателей", - добавили в департаменте.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101 или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.