Кирпичный завод снесли в Алматинской области (видео)

В Енбекшиказахском районе Алматинской области по решению суда снесли кирпичный завод. Он был построен на месте старого завода, но без необходимых документов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщается на странице акимата Алматинской области в Instagram, еще в 2005 году ТОО "Құрылыс Көмек ХХІ" получило земельный участок в 3 тыс. га для строительства и обслуживания промбазы и участок в 8 тыс. га - для размещения карьера.

Тогда же, в 2005 году, акимат выдал разрешение на проектирование строительства кирпичного завода на земельном участке площадью 3 тыс. га. "Постановлением акимата Алматинской области предоставлено право временного возмездного землепользования для добычи суглинков. В 2021 году старый завод был демонтирован, а новый завод был построен без необходимой документации", - рассказали в ведомстве. Управлением государственного архитектурно-строительного контроля установлено, что ТОО "Құрылыс Көмек ХХІ" построило пристройку сушильной к кирпичному заводу без необходимых разрешений и уведомлений.

"В результате нарушений компания привлечена к административной ответственности и обязана была снести самовольную постройку. Решение суда о сносе было исполнено в принудительном порядке после неисполнения ТОО "Құрылыс Көмек ХХІ" до установленного срока", - говорится в сообщении акимата. А в августе 2022 года было инициировано новое исковое заявление о сносе других частей кирпичного завода.

"Судебное решение о сносе было исполнено в принудительном порядке после неисполнения компанией установленных требований", - заключили в ведомстве.