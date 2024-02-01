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Новый праздник впервые отмечают в Казахстане

Опубликовано:

Самолеты в аэропорту
Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 1 февраля, в Казахстане впервые отмечают новый профессиональный праздник, утвержденный в ноябре прошлого года - День работников гражданской авиации, передает NUR.KZ.

Ранее в Комитете гражданской авиации отмечали, что предложение праздновать день гражданской авиации выдвинул Объединенный совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

"Комитетом гражданской авиации проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива.

Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства", - считают в КГА.

17 ноября 2023 года День работников гражданской авиации был внесен в перечень профессиональных праздников Казахстана.

Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Национальный праздник в Казахстане один - это День республики, который празднуют 25 октября.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

К государственным праздникам относятся:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая;
  • День Столицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День Независимости – 16 декабря.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2058606-novyy-prazdnik-vpervye-otmechayut-v-kazahstane/

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