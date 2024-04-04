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Детей недокармливали в школах ВКО

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Ребенок обедает в столовой
Ребенок в столовой. Иллюстративное фото: rogkov / Getty Images

В школьных столовых Восточно-Казахстанской области детей, питающихся за счет государства, кормили по сниженным нормам питания, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру региона.

Как сообщает официальный сайт надзорного органа, были защищены права 9 501 ребенка из малообеспеченных семей, а также 11 субъектов бизнеса.

"В школьных столовых были незаконно снижены нормы питания (учеников в возрасте 11-18 лет кормили по нормам 7-10 лет) для детей, относящихся к социально уязвимым слоям населения и питающихся за счет государства", - установила прокуратура ВКО в ходе анализа.

Как пояснили в надзорном органе, дети из социально уязвимых слоев населения - это те, что получают социальную помощь, сироты, дети из неполных семей, а также оставшиеся без попечения родителей и т.д.

"К примеру, положенная норма хлеба для ученика в возрасте 11-14 лет составляет 35 гр./день, а для 15-18 лет - 40 гр./день, фактически дети питались со снижением нормы в 2 раза - 20 гр./день (для возраста 6-10 лет)", - отметили в прокуратуре региона.

Кроме того, у 11 предпринимателей, оказывающих услуги по питанию в школьных столовых, при оплате незаконно вычитали налог на добавленную стоимость (вместо 620 тенге оплачивалось по 553 тенге за одного ученика в день, то есть с учетом НДС).

Отмечается, что по акту прокурорского надзора семь должностных лиц Управления образования ВКО, в том числе заместитель руководителя (курирующий данное направление), привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Управлением образования для 9 501 школьника региона нормы питания увеличены, 11 предпринимателям для возмещения производится перерасчет незаконно удержанной суммы.

А в феврале в столовых трех школ в Кызылординской области прокуроры выявили нарушения. В частности, в одном из учебных заведений детям выдавали просроченные продукты. Также выяснилось, что некоторые сотрудники школ имеют фальшивые дипломы.

Ранее в социальных сетях пожаловались на качество и цены в столовой в одной из школ Астаны. По данному факту были приняты меры: продукцию изъяли из продажи, а пекаря заменили. Также на поставщика составили акт о нарушении требований к качеству продукции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2079065-detey-nedokarmlivali-v-shkolah-vko/

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