"Угрожают безопасности полетов": Минтранспорта о сносе строений вокруг аэропортов

Вице-министр транспорта Талгат Ластаев в кулуарах сената озвучил критерии, по которым будут приниматься решения по сносу строений вокруг аэропортов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Талгат Ластаев сообщил, что на сегодняшний день Минтранспорта сформировало рабочую группу совместно с главной транспортной прокуратурой и акиматами на местах для определения объектов, которые угрожают безопасности полетов.

"Все объекты, которые находятся в приаэродромной зоне, будут подлежать повторной оценке. Если в свое время они не получили соответствующего разрешения и были построены без него, то местные исполнительные органы могут проводить работы по их передислокации и перемещению.

Объекты должны соответствовать параметрам: непосредственная близость к приаэродромной зоне, соответствующая высота и назначение. Каждый старый объект будет исследован комиссией", - заявил он.

Все объекты, по его словам, будут проверены на предмет угрозы безопасности полетов.

"Если угрозы нет, то объект получает одобрение. Сейчас комиссия проводит оценку по всем объектам по всем регионам. Анализ должен показать, насколько каждый объект угрожает безопасности полетов. В списке более 100 тысяч строений. Большинство из них расположены в Алматы, Алматинской области, Шымкенте и Актобе", - добавил вице-министр.

По его словам, также есть критерии, касающиеся высоты строений и непосредственной близости объектов к взлетно-посадочной полосе.

"Вопрос по передислокации объектов будет решаться на уровне акиматов. Но однозначно, если объект угрожает безопасности полетов, он не будет находиться в приаэродромной зоне. Иначе последствия могут быть угрожающими", - резюмировал вице-министр.

Напомним, сегодня стало известно о завершили следствия по уголовному делу о крушении самолета Bek Air в Алматы в декабре 2019 года.

27 декабря 2019 года воздушное судно, выполнявшее рейс "Алматы – Нур-Султан", врезалось в бетонный забор и протаранило частный дом. Жертвами трагедии стали 13 человек, почти 70 человек пострадали.

В мае 2021 года завершился суд по делу о незаконной продаже земли близ аэропорта. Районных чиновников, продавших земли, и риелтора признали виновными и назначили им сроки.

При этом расследование самой авиакатастрофы завершили лишь в сентябре 2022 года. Комиссия установила, что крушение произошло "в результате несимметричной потери несущих свойств крыла самолета на этапе выполнения взлета, что привело к сваливанию на фюзеляж непосредственно после отрыва от взлетно-посадочной полосы и выкатыванию вправо по заснеженному грунту". Причиной потери несущих свойств крыла, наиболее вероятно, явилось влияние наземного обледенения, сообщали в МИИР.

В феврале 2023 года генпрокурор Берик Асылов в ответе на депутатский запрос сообщил, что Антикоррупционная служба ведет расследование в отношении сотрудников КГА по факту незаконной постройки домов близ аэропорта Алматы.