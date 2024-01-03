Тимур и Динара Кулибаевы признаны самыми богатыми казахстанцами

Список богатейших казахстанцев в рейтинге Forbes возглавили Тимур и Динара Кулибаевы - они разделили первое место среди отечественных бизнесменов.

На текущий момент состояние Тимура Кулибаева оценили в 4,7 млрд долларов, такое же состояние у его супруги - Динары. В мировом рейтинге они делят 627-ю строчку. Основной доход Кулибаевых приходится на финансовый бизнес.

Стоит отметить, что в минувшем году Тимур Кулибаев Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса Kazenergy, который он занимал с 2005 года.

Динара Кулибаева. Фото: foundation.kz

На 642-й строчке мирового рейтинга расположился казахстанский предприниматель Владимир Ким - среди отечественных бизнесменов он отстает лишь от семьи Кулибаевых. Его состояние оценили в 4,6 млрд долларов. Ким владеет долями в KAZ Minerals и "Казахмыс".

Владимир Ким. Фото: akorda.kz

Ниже него расположился сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким - его состояние оценили в 4,4 млрд долларов. В мировом рейтинге казахстанец находится на 676-й строчке.

Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

На 868-м месте рейтинга Forbes находится еще один казахстанский бизнесмен - Тимур Турлов. В этом году, согласно рейтингу, он стал единственным казахстанцем из рейтинга, чье состояние сократилось - Турлов потерял 32 млн долларов.

В настоящее время его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов. Основой заработок - финтехнологии.

Напомним, что гражданство Казахстана Турлов получил летом 2022 года - он отмечал, что на тот момент более 10 лет проживал в нашей стране, строил здесь свой бизнес. Первые шаги в предпринимательстве Турлов делал в России.

Тимур Турлов. Фото: ffin.ru

Замыкает список богатейших бизнесменов из Казахстана Булат Утемуратов. Его состояние оценивается в 2,7 млрд долларов. В мировом рейтинге он расположился на 1178-м месте.

Булат Утемуратов. Фото: bulatutemuratov.kz

Отметим, что первую строчку мирового рейтинга Forbes занимает американский предприниматель Илон Маск. Его состояние эксперты оценили в 251,3 млрд долларов. Аналитики также подчеркивают, что в минувшем году бизнесмен потерял 43 млн долларов.