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Без вести пропавшую кыргызстанку случайно нашли в Астане (видео)

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Встреча брата и сестры
Встреча брата и сестры. Фото: instagram.com/police__astana

Гражданка Кыргызстана, приехавшая в Казахстан в 2014 году, числилась без вести пропавшей. Ее нашли полицейские и организовали встречу с братом, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Без вести пропавшую кыргызстанку нашли в Астане.

В ходе оперативно-профилактического мероприятия в столичную полицию доставили женщину для проверки личности. Сообщается, что она оказалась уроженкой Кыргызстана и приехала в Казахстан в 2014 году, с родственниками и друзьями связь оборвала.

Полиция Астаны при сотрудничестве с посольством Кыргызстана нашла родного брата женщины, а затем организовала их встречу, сообщается на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Добавим, в конце декабря прошлого года в Алматинской области пропала 33-летняя мать двоих детей. В январе ее удалось найти.

Позже стало известно о другом случае – в Павлодарской области полицейские и волонтеры нашли пропавшую мать двоих детей. Дома она отсутствовала 13 дней. Сообщалось, что комиссия по делам несовершеннолетних даст оценку ее поведению.

Недавно в Акмолинской области нашли пропавшего 6 лет назад астанчанина.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2076762-bez-vesti-propavshuyu-kyrgyzstanku-sluchayno-nashli-v-astane-video/

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