"Вела себя неадекватно": пропавшую мать двоих детей нашли спустя 13 дней в Павлодаре

В Павлодарской области полицейские и волонтеры нашли пропавшую женщину. Дома она отсутствовала 13 дней. Теперь комиссия по делам несовершеннолетних даст оценку поведению молодой матери двоих детей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 19 января за помощью в полицию обратился отец женщины. С его слов, еще 8 января его 26-летняя дочь выехала в Павлодар и не вернулась. Дома маму ждали двое малолетних детей.

Полицией незамедлительно была составлена ориентировка и направлена во все территориальные отделы, а также в приграничные регионы. Совместно со стражами порядка поиски вели и волонтеры.

Проверялись все места массового скопления молодежи, расклеивались ориентировки, была размещена информация в социальных сетях.

"В результате принятых мер через 13 дней без вести пропавшая установлена в одной из городских квартир. С ее слов, ушла из дома и скрывала свое местонахождение из-за разногласий с отцом", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Стражам порядка поведение найденной девушки показалось странным.

"При беседе девушка вела себя неадекватно. Согласно заключению медицинского освидетельствования установлен факт употребления тропикамида", - отметили в МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудниками полиции Иртышского района готовится материал на комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при акимате, где будет рассмотрено поведение молодой матери.

В начале января была найдена пропавшая в Алматинской области 25 декабря 2023 года 33-летняя мать двоих детей. С женщиной проведены соответствующие профилактические беседы о недопущении подобных ситуаций впредь.

Что делать при пропаже человека

По данным портала egov.kz, при исчезновении человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102, или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по истечении 3 дней с момента исчезновения человека.