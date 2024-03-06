Пропавшего 6 лет назад астанчанина нашли

Без вести пропавшего еще 6 лет назад столичного жителя полицейские обнаружили на территории Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участковый инспектор полиции Коргалжинского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалкар установил местонахождение без вести пропавшего 40-летнего жителя столицы.

"8 июля 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушел из дома и больше не возвращался", - рассказали в ДП Акмолинской области.

На поиски без вести пропавшего были ориентированы не только сотрудники столичной полиции, но и полицейские области.

Мужчину разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. После долгих поисков его подали в межгосударственный розыск.

В результате принятых мер мужчина был найден в одном из частных домов на территории Коргалжинского района, куда он приехал несколько месяцев назад.

"Причины столь длительного отсутствия в настоящее время выясняются", - отметили в ДП.

Что делать, если пропал человек

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом заявить об этом в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.