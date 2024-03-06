Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Пропавшего 6 лет назад астанчанина нашли

Опубликовано:

Найден пропавший без вести мужчина
Найденный мужчина и полицейский. Фото: ДП Акмолинской области

Без вести пропавшего еще 6 лет назад столичного жителя полицейские обнаружили на территории Акмолинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, участковый инспектор полиции Коргалжинского районного отдела полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Шалкар установил местонахождение без вести пропавшего 40-летнего жителя столицы.

"8 июля 2018 года с заявлением в полицию Астаны обратилась сестра мужчины. Женщина сообщила, что брат ушел из дома и больше не возвращался", - рассказали в ДП Акмолинской области.

На поиски без вести пропавшего были ориентированы не только сотрудники столичной полиции, но и полицейские области.

Мужчину разыскивали по всему пристоличному региону и в других областях. После долгих поисков его подали в межгосударственный розыск.

В результате принятых мер мужчина был найден в одном из частных домов на территории Коргалжинского района, куда он приехал несколько месяцев назад.

"Причины столь длительного отсутствия в настоящее время выясняются", - отметили в ДП.

Что делать, если пропал человек

Как сообщается на сайте "Электронного правительства", при пропаже человека необходимо первым делом заявить об этом в полицию, позвонив на номер "102", или лично прийти в ближайшее отделение.

Информация, которую важно предоставить стражам порядка, следующая:

  • личные данные пропавшего - имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений. Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2064875-propavshego-6-let-nazad-astanchanina-nashli/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.