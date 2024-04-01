"Мам, давай поможем": алматинцы собирают гуманитарную помощь для пострадавших от паводка (фото)

29 марта в Алматы открылся пункт сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводка казахстанцев. Чем можно помочь тем, кто лишился всего, узнавала корреспондент NUR.KZ.

Всего за несколько дней алматинским волонтерам удалось собрать более 500 килограммов гуманитарной помощи. Первая партия груза будет отправлена уже к концу текущей недели.

"Со всеми регионами мы сейчас находимся на связи. Первую партию планируем в Актобе и Уральск отправить. По транспортировке еще вопрос решается, потому что в некоторых регионах есть проблема с авиа транспортировками", - поделилась руководитель фронт-офиса волонтеров Алматы Багдат Анарбаева.

Пункт сбора помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Требуется все, в первую очередь - теплые вещи, непортящиеся продукты, средства гигиены и хозтовары. Помощь принимается ежедневно, с десяти утра до семи вечера. Отметим, поток желающих оказать свою поддержку соотечественникам не утихает. В пункт с пакетами и коробками идут все - от предпринимателей, до пенсионеров.

Пункт сбора помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы сегодня принесли теплую верхнюю одежду, постельное белье и детскую одежду. О работе пункта узнали в интернете. Масштаб трагедии большой, поэтому решили помочь", - делится один из пришедших в пункт помощи горожанин.

Еще одна женщина рассказывает: как узнала о работе пункта, собрала вещи и пришла. Не могла проигнорировать призыв.

Татьяна с сыном. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

"Мы здесь недалеко живем. У меня сын вырос, осталось много вещей, принесли деткам. Все же мы люди, мы все можем оказаться в данной ситуации. Сыну прочитала статью, показала, что происходит в Казахстане. Он сказал: "Мам, давай поможем", - рассказала алматинка Татьяна.

Пункт сбора помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Елизавета о работе пункта помощи узнала у подруги в Instagram. Девушка признается, у нее двое маленьких детей и она понимает, насколько важно уберечь малышей от всех бед и тревог.

"Поэтому вещи, которые у меня были, я решила принести и помочь тем, кто оказался в беде. Потому что в нынешнем мире точно не знаешь, когда тебе нужна будет помощь" , - поделилась Елизавета.

Пункт сбора помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как отмечает Багдат Анарбаева, даже если вам нечего принести для пострадавших от паводка, можно оказать пункту информационную поддержку, рассказав друзьям и знакомым о его работе.

Пункт сбора помощи. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Пункт расположен по адресу Байтурсынова, 22/1. При нем работает call-центр, специалисты которого готовы ответить на любые интересующие вас вопросы. Контактные номера: +7 747 821 64 78; 7 747 540 01 40.

Напомним, в Уральске 27 марта был объявлен режим ЧС, вслед за этим его объявили и в городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах, а также в Кокшетау.

На контроле Республиканского штаба находятся семь областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.