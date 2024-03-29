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Антитеррористические учения начались в Астане

Опубликовано:

Сотрудник КНБ
Сотрудник КНБ. Иллюстративное фото: facebook.com/knbgovkz

С 29 по 30 марта Комитет национальной безопасности проводит на территории Астаны антитеррористические учения на объектах массового скопления людей, передает NUR.KZ.

С 29 по 30 марта в Астане КНБ планирует проведение антитеррористических учений на объектах массового скопления людей. В рамках мероприятия предусматривается отработка тактических действий подразделений специального назначения КНБ в городских условиях, сообщается на официальном сайте Комитета.

Добавим, согласно закону "О противодействии терроризму", антитеррористическая операция – комплекс специальных мероприятий с применением физической силы, служебных собак, боевой и иной техники, оружия и специальных средств по предупреждению, пресечению акта терроризма, обезвреживанию террористов, взрывных устройств, обеспечению безопасности физических лиц и организаций, а также по минимизации и (или) ликвидации последствий акта терроризма.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075685-antiterroristicheskie-ucheniya-provedut-v-astane/

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