"Будьте осторожны": акимат и ДЧС обратились к астанчанам в связи с непогодой

Из-за непогоды акимат Астаны и Департамент по ЧС обратились к горожанам и гостям столицы. В городе ожидается сильный дождь и шквальный ветер, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

"В связи с крайне неблагоприятными погодными условиями акимат Астаны просит горожан и гостей столицы быть предельно внимательными и осторожными при передвижении на улице.

По данным РГП "Казгидромет", сегодня, 29 марта в Астане ожидаются осадки (преимущественно дождь). Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с", - говорится в сообщении акимата.

Быть осторожными в непогоду просят астанчан и спасатели. В ДЧС рекомендуют:

не прятаться от ветра у стен домов, на остановках, около рекламных щитов, под деревьями;

не подходить к оборванным проводам и раскачивающимся вывескам;

автотранспорт не парковать возле старых и одиноко стоящих деревьев.

В случае чрезвычайных ситуаций власти Астаны просят обращаться в службу "109".

На сегодня, по данным акимата, все коммунальные службы города работают в усиленном режиме.

Сегодня в акимате Астаны объяснили, почему затопило проспект Туран. Отмечается, что из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков перегружается работа канализационного коллектора по проспекту Туран, что приводит его к переполнению.

В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, это также приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. В акимате заверили, что ситуация сейчас находится под контролем.

Напомним, накануне сообщалось о том, что в Актобе река Саздинка затопила главную улицу в городе. На месте работали около 1000 сотрудников госорганов и 200 единиц техники.

Вечером того же дня в Актобе объявили режим ЧС природного характера местного масштаба из-за паводков. Сообщается, что вода вошла в 73 дома, эвакуированы 155 человек. Местные власти заявили, что всем будет оказана помощь.