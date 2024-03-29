"Кто будет компенсировать?": алматинец "разодрал" колесо об яму на городской дороге

Алматинец Ерболат Кулжабаев "разодрал" шину и диск автомобиля об яму на городской дороге, соответствующий пост он , передает корреспондент NUR.KZ.

Неприятная ситуация случилась с Ерболатом Кулжабаевым по дороге на Кенсай, по улице Мустафы Шокая.

"Диск "сел" к люку ободом и "прошковырил" вот так. Теперь покупать новую надо. Вот кто за такое будет компенсировать людям?", - негодует Кулжабаев.

Как сообщил горожанин, ежедневно по этой дороге проезжает множество самосвалов, которые, по мнению Кулжабаева, во многом являются причиной быстрого износа дороги. Он отметил, что на месте чиновников вовсе бы запретил передвижение большегрузов по городу в зимний и весенний период года.

"Или пусть берут на себя обязательства не просто ремонт делать, а полностью финансировать перекладку второстепенных дорог в том районе, где они строят", - добавил алматинец.

В том же посте мужчина обратился и к депутатам маслихата, выражая готовность помочь им решить проблему с дорогами в городе как общественник. Кулжабаев также упомянул, что подобный опыт у него уже имеется.

"Опыт есть, законы и нормативы знаю. По многим уголкам понимаю, как можно решать. Невозможно смотреть уже на родной город", - пояснил горожанин.

Между тем, на вопрос, возможно ли ввести запрет на передвижение грузовиков по отдельным артериям и улицам города, в акимате корреспонденту NUR.KZ сообщили, что на данный запрос могут ответить в Департаменте полиции города.

Там, в свою очередь, сообщили, что запрет на передвижение отдельных транспортных средств в их компетенцию не входит, и их специалисты могут лишь принять временные ограничения. Это право, в соответствии с четвертым пунктом статьи 25 Закона РК, департамент оставил за центральными и местными исполнительными органами.

На плачевную ситуацию с состоянием дорог в городе обратил внимание депутат Руслан Идрисов. Так, на очередном заседании маслихата Алматы 29 марта народный избранник задал вопрос, когда в городе начнут ремонт дорог.

"Сейчас огромное количество обращений граждан у нас по этому поводу, которые страдают от ям в городе. Вопрос очень конкретный: когда акимы районов начнут мелкосрочный ремонт? Когда акимат города начнет ремонт дорог средней срочности?" - спросил Идрисов.

Ответ последовал от акимов Медеуского и Турксибского районов. Так, по словам чиновников, работы должны начаться уже в апреле. Однако точная дата начала ремонта еще неизвестна. Палки в колеса, как отметил заместитель акима Алматы Алишер Абдыкадыров, в этом вопросе вставляет несовершенство закона о госзакупках.

"Сейчас проходит конкурс, и если один потенциальный участник жалуется на другого, то это оттягивает сроки. Поэтому они прям точную дату сейчас сказать не могут, потому что это не от них зависит", - разъяснил Абдыкадыров.

Ранее мы рассказали, как получить возмещение за порчу авто на дороге даже без страховки. Для этого необходимо остановиться, вызвать сотрудников дорожной полиции, зафиксировать повреждения и яму, получить экземпляр протокола о ДТП и подать обращение через e-Otinish.

Напомним, недавно от качества платных дорог в Казахстане пришли в ужас водители-иностранцы. Дальнобойщики из разных стран взбунтовались в Жамбылской области, на перевале Куюк, где наблюдается круглогодичное бездорожье.