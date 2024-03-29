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"За что платим? Яма на яме": водители-иностранцы пришли в ужас от казахстанских платных дорог (видео)

Опубликовано:

Дорога
Дорога. Иллюстративное фото: primeminister.kz

Дальнобойщики из разных стран взбунтовались в Жамбылской области. Они требуют привести в порядок платные дороги в Казахстане, передает сайт телеканала КТК.

Как сообщает телеканал, свои требования водители решили высказать на одном из самых разбитых участков – на перевале Куюк. Там что зимой, что летом, говорят перевозчики, сплошное бездорожье. По словам водителей-иностранцев, в Казахстане пока доедешь от пункта А до пункта Б, потеряешь не только деньги, но и как минимум колеса. Местные водители поддержали их жалобы.

"Вот такие вот дороги у нас. Я не знаю. На обочину съедешь зимой, можно перевернуться. Ямы начинаешь объезжать, выходишь на встречное движение. А если заходишь в эту яму, можно подвеску оторвать. Яма на яме, здесь даже 20 километров в час не проедешь", - пожаловался один из дальнобойщиков.

Высказывать недовольство именно старым перевалом Куюк, что на трассе Алматы – Ташкент, дальнобойщики начали еще зимой. Признаются: спускаться с грузом по голому льду на перевале было равносильно смерти. Приходилось самим браться за лопаты. Но и сейчас, когда снег сошел, опасностей не меньше. А платить, говорят, за этот отрезок пути все равно приходится.

"За что, за что платим? За дырки, ямы? В этой яме, если я ложусь, меня не видно в этой яме! Перегрузы, говорят, перегрузы. Вот стационары стоят, пускай наказывают тогда. А не так – деньги взяли и отпустили!" - высказал недовольство дальнобойщик из Казахстана Сабыржан Шаюнусов.

"Я этой дорогой уже два года езжу, невозможно. Платежки, дорожный платеж – нормально сумма идет. Например, с Узбекистана, с Ялама я заезжаю, до границы Новосибирска доеду, приеду до Узбекистана – 40 тенге, 35 тенге я плачу. Здесь я уже пару раз баллоны меняю, пару раз подушки меняю. Самые плохие дороги сейчас, в данное время, в Казахстане", - отметил дальнобойщик из Узбекистана Рустам Пардаев.

Журналисты отмечают, что дальнобойщики из других стран в ужасе от казахстанских дорог. Причем большая часть из них уже несколько лет считается современным автобаном, и поэтому за проезд берут плату. С большегрузов – в среднем по 30 тенге за километр.

Суммы, уверяют водители, набегают приличные. Не оплатил вовремя – сразу штраф. А сервиса и комфортной езды при этом нет - люди жалуются и на разбитое покрытие дорог, и не отсутствие туалетов.

Во всех дорожных бедах водители винят "Казавтожол". В доказательство снимают видео, как дорожники чистят дороги зимой и латают их летом. Но те на свой счет обвинения не принимают. А старый перевал Куюк обещают скоро тоже сделать современной трассой. Ремонт начнут в этом году.

"Завершение строительно-мнтажных работ и ввод в эксплуатацию планируются в предстоящий 2025 год, ориентировочно планируется. Проезд по перевалам Куюк у нас является не платным, то есть плата за проезд у пользователя автомобильных дорог не взымается", - заявил заместитель директора департамента эксплуатации АО "НК "КазАвтоЖол" Серик Мырзагалиев.

При этом корреспонденты телеканала отмечают, что за поездку на фуре из Тараза на Куюк и обратно, согласно данным приложения "Казавтожола", с водителя все-таки сняли 700 тенге. Один километр обошелся в 35 тенге. А в день здесь проезжают порядка 2 тыс. автомобилей.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075085-za-chto-platim-yama-na-yame-voditeli-inostrantsy-prishli-v-uzhas-ot-kazahstanskih-platnyh-dorog-video/

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