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Пыльная буря в Алматы: Силы ДЧС переведены на усиленный вариант несения службы

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Пыльная буря в Алматы
Пыльная буря в Алматы. Фото: NUR.KZ

В связи с погодными условиями в Алматы приведены в готовность службы гражданской защиты, подрядные организации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС города.

Как сообщает пресс-служба ДЧС Алматы, силы и средства департамента переведены на усиленный вариант несения службы, в состояние повышенной готовности. Работает оперативная группа.

По данным ведомства, 29 марта в горах Алматы ожидаются сильные осадки, дождь. Ветер западный, при грозе порывы ветра могут достичь 23-28 м/с.

"Гостям и туристам города убедительно рекомендуем соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от похода в горы. Будьте осторожны!

Берегите себя и своих близких! В случае объявления штормового предупреждения о выпадении сильных осадков (снег, дождь) или сильного ветра, прогулку в горную местность лучше отложить, дождавшись хорошей погоды", - отмечается в сообщении ДЧС.

Рекомендации ДЧС при непогоде:

  • Не откладывайте возвращение домой на позднее время суток, вы можете не найти обратный маршрут;
  • В рюкзаках должны быть: теплые вещи, походная аптечка для оказания доврачебной помощи в случае непредвиденной ситуации. Лишним не будет и наличие навигаторов GPS;
  • Ни в коем случае не ходите в горы в одиночку;
  • Крайне важно максимально подробно информировать родных и близких о вашем горном маршруте и возможном местонахождении.

Сегодня, 28 марта, вечером в Алматы резко испортилась погода - набежали тучи, усилился ветер и город накрыла пыльная буря. Фото и видео непогоды делятся алматинцы в социальных сетях.

Также некоторые жители южной столицы сообщают об отключении электроэнергии.

Из-за резкого ухудшения погоды в мегаполисе образовались 10-балльные пробки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074989-pylnaya-burya-v-almaty-sily-dchs-perevedeny-na-usilennyy-variant-neseniya-sluzhby/

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