Дождь ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в четверг

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 28 марта - во всех трех мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 12,4 м/с.

В Шымкенте тоже обещают осадки в виде дождя. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,9 м/с.