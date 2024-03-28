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Эзотерика

Дождь ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в четверг

Опубликовано:

Машины едут по дороге под дождем
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 28 марта - во всех трех мегаполисах обещают дождь. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы обещают дождь. Температура днем поднимется до 21 градуса, а ночью опустится до 8 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

Жителям Астаны синоптики также прогнозируют дождь. Днем воздух прогреется до 7 градусов, ночью температура снизится до 1 градуса. Скорость ветра – 12,4 м/с.

В Шымкенте тоже обещают осадки в виде дождя. В дневное время столбики термометров поднимутся до 14 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 10,9 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074446-dozhd-ozhidaetsya-vo-vseh-treh-megapolisah-kazahstana-v-chetverg/

Автор: Кристина Кривцанова

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Дождь ожидается во всех трех мегаполисах Казахстана в четверг
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