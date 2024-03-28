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Полицейские попросили павлодарцев отнестись с пониманием к проверке телефонов

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Мужчина держит в руках телефон на улице
Мужчина с телефоном. Иллюстративное фото: Jordan Siemens / Getty Images

Полицейские в рамках ОПМ "Мобильник" проверят сотовые телефоны павлодарцев для обнаружения украденных смартфонов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, с целью стабилизации оперативной обстановки по предупреждению, недопущению и раскрытию краж сотовых телефонов на территории Павлодарской области в период с 28 по 29 марта проводится ОПМ "Мобильник".

"В ходе мероприятия, направленного также на выявление лиц, причастных к совершению краж, скупки и реализации похищенных сотовых телефонов, их задержанию и привлечению к уголовной ответственности, у граждан будут осуществляться проверки сотовых телефонов по категории "криминальные вещи", - сообщил начальник криминальной полиции ДП Павлодарской области Балгабай Капаров.

Также проверке подвергнутся места скупки, ремонта и продажи сотовых телефонов с обязательной проверкой принятия и реализации сотовых телефонов. В полиции отметили, что все мероприятия пройдут в строгом соответствии с действующим законодательством.

"В этой связи просим наших граждан отнестись с пониманием в случаях проверки сотовых телефонов на предмет их хищения или кражи", - призвали в ДП Павлодарской области.

В феврале в Алматы полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в кражах мобильных телефонов. Оба преступления произошли в крупном торговом доме. В одном из случаев телефон путем свободного доступа был тайно похищен с витрины.

В январе во время намаза в мечети Астаны у мужчины украли телефон, который был на зарядке. Момент кражи попал на видео. Стражи порядка установили подозреваемого в преступлении. По информации полиции, краденый телефон он продал по запчастям.

А в Темиртау посиделка с алкоголем закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, забрал его смартфон и скрылся. Подозреваемого в грабеже задержали.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074716-politseyskie-poprosili-pavlodartsev-otnestis-s-ponimaniem-k-proverke-telefonov/

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