Житель Темиртау не подозревал, что позвал к себе домой гостя с "сюрпризом"

Посиделка с алкоголем в Темиртау закончилась нападением на хозяина квартиры, который в результате остался без мобильного телефона. Подозреваемый в грабеже задержан, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, около 6.00 в Восточный отдел полиции УП Темиртау поступило сообщение, что в квартире многоэтажного дома по проспекту Мира произошло ограбление.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. 46-летний потерпевший пояснил, что на улице познакомился с неким гражданином, которого пригласил к себе домой.

"Гость оказался с "сюрпризом" - после употребления спиртных напитков он неожиданно напал на хлебосольного хозяина квартиры. Злоумышленник несколько раз ударил потерпевшего, забрал его телефон и скрылся", - поделились в МВД.

Мужчина описал внешние приметы случайного знакомого, которому на вид было 25-30 лет.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции по "горячим следам" задержали 26-летнего подозреваемого. Он дал признательные показания.

Вещественное доказательство было изъято. Ведется досудебное расследование по ст.191 УК РК "Грабеж".

Отметим, что согласно ст.191 УК РК грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества, наказывается штрафом в размере до 2000 МРП (7 384 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1000 часов, либо ограничением свободы на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья потерпевшего, либо с угрозой применения такого насилия, наказывается ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.