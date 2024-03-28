"Не знаю, от вас услышал": Досаев – на вопрос о выявленных нарушениях в сфере госзакупок

Ерболат Досаев во время встречи с населением Жетысуского района ответил на вопрос о том, проведут ли кадровые перестановки в акимате из-за нарушений в госзакупках, передает корреспондент NUR.KZ.

В ходе встречи акима города с жителями Жетысуского района Досаеву был задан вопрос, собирается ли он принимать кадровые решения из-за выявленных нарушений в сфере госзакупок в Управлении городской мобильности.

"Департамент внутреннего гоасаудита рассматривает выявленные нарушения по госзакупкам нынешнего главы УГМ. Будете ли вы принимать кадровые решения из-за этой ситуации?" - задал вопрос алматинец.

Однако аким сообщил, что с ситуацией не знаком.

"Пока не знаю, от вас услышал. У нас, знаете, честно скажу, участники и подрядчики конкурса - они все подают жалобы… и мы разбираемся с ними. У меня подают такие жалобы на всех начальников управлений как положено", - ответил Досаев.

Он также подчеркнул, что сегодня информация о каких-либо нарушениях находится в открытом доступе и максимально прозрачна. При этом фактически акимат и его подведомственные организации не занимаются государственными закупками.

"Вы знаете, есть центры электронной коммерции, куда мы выгружаем наши требования. Подрядчики и участники конкурса регистрируются там, и в рамках этого проводится (госзакупки - прим. ред.).

Почему-то все время такая ассоциация, что аким сидит и принимает решения. Нет, мы выделяем деньги, выдаем технические условия - и в рамках этого проводятся государственные закупки", - отметил аким.

Досаев добавил, что сегодня акимату хватает судебных исков и процессов. В пример он привел компании, которые заключили с городом договоры и не выполняют свои обязательства.

Напомним, сегодня аким также высказался о том, будет ли проведена смена руководства акимата Жетысуского района.