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Астанчанина заставили заплатить за поврежденную остановку

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Люди стоят на остановке в снегопад
Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Жителя Астаны, который умышленно повредил стекло на остановке, привлекли к ответственности и заставили заплатить штраф, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

В столице полицейские продолжают борьбу с вандалами и нарушителями общественного порядка. Так, по данным столичного акимата, очередного нарушителя привлекли к ответственности.

"28 января в 02:00 нетрезвый астанчанин умышленно ударил рукой стекло входной двери остановки и сломал ее. Полиция установила личность 30-летнего нарушителя. Его привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст.147-1 КоАП РК", - говорится в сообщении.

В итоге на мужчину наложен административный штраф на сумму 20 МРП (73 840 тенге).

По данным акимата Астаны, с начала марта судами за порчу имущества и осквернение общественных мест привлечены к ответственности 8 граждан, рассмотрено 9 дел на общую сумму 546 тыс. тенге.

Отметим, что по ч.1 ст.147-1 КоАП РК умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (73 840 тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток. 

Ранее мы писали о том, что разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт.

Между тем, такие инциденты с остановками чаще происходят в Астане - несколько подобных случаев были установлены в 2023 году.

К примеру, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

В ноябре прошлого года астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса, а после - выложил в Сеть. После этого полицейские начали поиски подростка.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074386-astanchanina-zastavili-zaplatit-za-povrezhdennuyu-ostanovku/

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