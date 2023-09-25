"Разбил стекло остановки": астанчанина заподозрили в вандализме
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В Астане на одной из остановок было разбито стекло. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вандализме, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Как сообщили в полиции, по проспекту Богенбай батыра неизвестный разбил стекло остановочного пункта "Колос". Стражи порядка по "горячим следам" установили подозреваемого. Им оказался 29-летний астанчанин.
В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 147-1 КоАП РК. Материалы по данному делу направлены в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения.
Кроме того, по улице Сауран неизвестный возле дома раскидал бытовой мусор. Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего жителя столицы.
Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина находился в алкогольном опьянении.
Задержанного привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 440 и части 1 статьи 434 КоАП РК.
Решением суда его арестовали на пять суток.
Добавим, что, согласно статье 147-1 КоАП РК:
- умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток;
- действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на срок от 15 до 30 суток;
- действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, к которому административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).
Напомним, ранее астанчанку оштрафовали на 69 тыс. тенге за пинок по входной двери.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2037975-razbil-steklo-ostanovki-astanchanina-zapodozrili-v-vandalizme/