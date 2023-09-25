"Разбил стекло остановки": астанчанина заподозрили в вандализме

В Астане на одной из остановок было разбито стекло. Полицейские задержали мужчину, подозреваемого в вандализме, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, по проспекту Богенбай батыра неизвестный разбил стекло остановочного пункта "Колос". Стражи порядка по "горячим следам" установили подозреваемого. Им оказался 29-летний астанчанин.

В отношении мужчины возбуждено административное производство по статье 147-1 КоАП РК. Материалы по данному делу направлены в Специализированный межрайонный административный суд для принятия решения.

Подозреваемый. Фото: polisia.kz

Кроме того, по улице Сауран неизвестный возле дома раскидал бытовой мусор. Полицейские задержали подозреваемого – 34-летнего жителя столицы.

Согласно заключению медицинского освидетельствования, мужчина находился в алкогольном опьянении.

Задержанного привлекли к административной ответственности по части 3 статьи 440 и части 1 статьи 434 КоАП РК.

Решением суда его арестовали на пять суток.

Добавим, что, согласно статье 147-1 КоАП РК:

умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток;

действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на срок от 15 до 30 суток;

действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, к которому административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).

Напомним, ранее астанчанку оштрафовали на 69 тыс. тенге за пинок по входной двери.