Жилые дома и дворы подтопило в Аркалыке (видео)
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В городе Аркалык Костанайской области подтопило больше 10 частных жилых домов и дворовых территорий, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.
Как сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РК, сегодня в результате интенсивного снеготаяния в населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык Костанайской области произошло подтопление 20 дворовых территорий, в том числе 12 частных жилых домов.
Сейчас ДЧС совместно с МИО проводят работы по откачке талых вод.
Ранее сообщалось о том, что из-за обильного дождя в Шымкенте затопило улицы, дворы и частный дом.
В Караганде жители частных домов жаловались, что с потеплением их дома начало топить талыми водами. Люди были вынуждены искать другое жилье.
Между тем, еще в январе этого года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.
Как действовать во время паводков?
Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:
- сброса воды с гидротехнических сооружений;
- быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
- обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
- нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.
Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.
"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.
Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.
Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:
- отключить воду, газ, электричество;
- погасить огонь в печах;
- перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
- закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.
Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:
- документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
- комплект одежды и обуви по сезону;
- запас продуктов питания на несколько дней.
Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.
"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.
В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!" - отметили представители МЧС РК.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2073045-zhilye-doma-i-dvory-podtopilo-v-arkalyke-video/