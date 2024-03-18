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Пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем закроют на несколько дней

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Пункт пропуска "Нур Жолы"
Пункт пропуска "Нур Жолы". Фото: instagram.com/shekaraknbkz

На Наурыз с 21 по 23 марта автомобильные пункты пропуска на границе Казахстана с Китаем не будут функционировать, передает NUR.KZ со ссылкой на Комитет госдоходов МФ РК.

Как рассказали в пресс-службе Комитета госдоходов МФ РК, в связи с празднованием Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.

Железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.

Напомним, что на Наурыз казахстанцы будут отдыхать 5 дней подряд – с 21 по 25 марта включительно.

По информации на официальном сайте КНБ РК, на казахстанско-китайской границе функционируют 2 железнодорожных пункта пропуска – "Достык" и "Алтынколь", а также 3 автомобильных – "Нур Жолы", "Достык", "Бахты".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2070273-punkty-propuska-na-granitse-kazahstana-s-kitaem-zakroyut-na-neskolko-dney/

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