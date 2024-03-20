"Плачевно может закончиться": жители Петропавловска боятся ходить по городу из-за сосулек

Петропавловцы со страхом смотрят на гигантские сосульки, свисающие с крыш - местные жители боятся ходить по городу, передает сайт телеканала КТК.

Горожане уверены, что огромные сосульки представляют смертельную опасность. Глыбы льда свисают со зданий на центральных улицах Петропавловска.

"Очень страшно, вот, ребенок пойдет, и, не дай Бог, плачевно может закончиться", - жалуются местные.

Люди в ужасе смотрят наверх и спешат скорее пройти опасные места.

"У нас много детей здесь ходит, это такая проезжая часть, школа недалеко с той стороны и с этой стороны. Конечно, очень такой перекресток для движения, и для детей это небезопасно", - возмущается жительница города Сагила Мустафина.

Чиновники признаются, что сосульки над головами беспокоят их не меньше, чем горожан, однако бороться с ледяной угрозой за государственный счет никто не собирается.

Все потому, что крыши – частное имущество. В том, что снег не убрали вовремя, и он превратился в лед, как говорят чиновники, виноваты сами владельцы.

"Акиматом города ведутся разъяснительные работы с председателями ОСИ и КСК, также с предпринимателями о необходимости своевременного вывоза снега с территории. Также убирать снег необходимо с крыш и сбивать сосульки. Так как это может привести все к печальным последствиям. Ответственность полностью лежит на жителях, в чьей собственности дома, а также на предпринимателях", - объяснила пресс-секретарь городского акимата Асем Айтулова.

Отмечается, что тем, кто не убирает лед со своих крыш, грозит штраф.

Полицейские проводят соответствующее рейды - больше 40 нарушителей наказано. Штраф за это составляет почти 40 тыс. тенге.

"Предусмотрена ответственность по части 1-й статьи 505-й "Нарушение правил благоустройства" в виде предупреждения либо штрафа в размере 10 МРП. Просим граждан быть бдительными и осторожными вблизи зданий и многоэтажных домов. С начала сезона уже привлечены 47 лиц за данное правонарушение", - пояснил начальник отделения МПС Канат Жумабаев.

Тем временем спасатели и медики просят обходить стороной обледенелые крыши.

Источник: КТК.