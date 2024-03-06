Сосульки в Семее достигли таких размеров, что собственникам зданий пригрозили штрафом
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Жители Семея стали жаловаться на громадные сосульки на домах - некоторые в длину достигают метра. Полицейские предупредили семейчан о штрафах, передает сайт телеканала КТК.
Глыбы льда стали падать с крыш и фасадов зданий в Семее - и теперь ходить рядом опасно. В последние дни горожан просят соблюдать осторожность.
Стражи порядка также напомнили, что своевременную очистку кровель от снега, наледи и сосулек должны осуществлять собственники зданий и управляющие домов.
Пока проводится предупредительная работа, если и после этого сосульки не исчезнут, нарушителям грозит штраф, который превышает 350 тыс. тенге.
"В соответствии с правилами благоустройства города и населенных пунктов, утвержденных маслихатом области Абай, собственник объекта обеспечивает уборку прилегающей территории. В случае нарушения данных правил предусматривается административная ответственность, предусмотренная статьей 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. Санкция данной статьи предусматривает предупреждение либо штраф", - сообщил начальник МПС департамента полиции области Абай Асет Утепов.
Источник: КТК
Напомним, что несколько лет назад в Алматы произошла резонансная трагедия: сосулькой убило женщину. Она, получив сильный удар, скончалась на месте.
Вскоре инцидент прокомментировали в акимате. Там заявили, что коммунальщики плохо счистили снег и лед с крыши, что и стало причиной случившегося.
В 2019 году сообщалось о проведении трех экспертиз, однако в конце года было заявлено, что подозреваемых по делу нет.
Но в 2020 году глава КСК попал на скамью подсудимых.
Он заверил суд в том, что уборка крыши проводилась регулярно и своевременно. Он предположил, что глыба, убившая женщину, образовалась из-за кондиционера одной из жительниц, который был установлен под козырьком.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2064727-shtraf-bolshe-350-tys-tenge-za-gromadnye-sosulki-v-semee-skoro-nachnut-nakazyvat/