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Некоторым жителям Шымкента выплатят деньги в честь Наурыза

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Женщина пересчитывает деньги
Женщина с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В честь празднования Наурыза в Шымкенте некоторым гражданам, в том числе детям-сиротам, выплатят материальную социальную помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на городской акимат.

Как рассказали на официальном сайте акимата Шымкента, в честь Наурыза детям-сиротам и несовершеннолетним, оставшимся без попечения родителей, оказывается ежегодная единовременная соцпомощь в размере 20 МРП (73,8 тыс. тенге). Семьям погибших военнослужащих и детям с инвалидностью до 18 лет – 5 МРП (чуть более 18 тыс. тенге).

Отмечается, что данная социальная выплата распределяется на основании решения Шымкентского городского маслихата от 29 марта 2019 года управлением занятости и социальной защиты города.

Напомним, в этом году праздничные дни Наурыза выпадают на четверг, пятницу и субботу. Казахстанцы с пятидневной рабочей неделей отдохнут подряд 5 дней – с 21 по 25 марта включительно. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, отдых продлится с 21 по 24 марта. 25 марта (понедельник) – рабочий день.

Отметим, что с этого года по предложению главы государства празднование Наурыза в Казахстане проводится в новом формате: было предложено праздновать его с 14 по 23 марта, и назвать этот период Наурызнама.

Как будут работать ЦОНы и спецЦОНы страны в этот период, мы писали тут.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2071041-nekotorym-zhitelyam-shymkenta-vyplatyat-dengi-v-chest-nauryza/

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