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Эзотерика

Как велись поиски подростка, пропавшего 4 дня назад в Алматы

Опубликовано:

Поиски мальчика
Поиски мальчика. Фото: ДП Алматы

В департаменте полиции Алматы рассказали, что подростка, пропавшего несколько суток назад, искали более 500 человек – среди них волонтеры и педагоги, передает NUR.KZ.

В пресс-службе городского ДП рассказали, что более 500 человек искали несовершеннолетнего Рамазана Калдарова, пропавшего 13 марта.

В поисковых мероприятиях приняли участие оперативные сотрудники, инспекторы ювенальной полиции, участковые инспекторы, а также волонтеры и педагоги. В первую очередь были проверены в торгово-развлекательные центры и близкое окружение подростка.

Рамазан Калдаров
Мальчик. Фото: ДП Алматы

Кроме того, была проверена информация о возможном бродяжничестве юноши на одном из рынков вблизи Алматы. В результате поисковых мероприятий подросток найден невредимым и возвращен родителям. Другие обстоятельства устанавливаются.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069724-kak-velis-poiski-podrostka-propavshego-4-dnya-nazad-v-almaty/

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