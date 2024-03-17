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Пропавшего в Алматы школьника не могут найти четвертые сутки

Опубликовано:

Рамазан Калдаров
Рамазан Калдаров. Фото: instagram.com/volontery_almaty_lider.kz

14-летний подросток пропал в Алматы, его ищут уже четвертые сутки. К поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на городской ДП.

Информация о пропавшем 14-летнем подростке появилась в Instagram-профиле LIDER.KZ.

13 марта он ушел из дома в Жетысуском районе Алматы. Был одет в черные куртку и брюки, черно-белые кроссовки. Приметы – рост 150 см, худощавого телосложения, рыжие короткие волосы, светлые глаза.

Корреспонденту NUR.KZ в департаменте полиции города прокомментировали произошедшее.

"По данному факту управлением полиции Жетысуского района заведено розыскное дело. К поискам несовершеннолетнего подключены сотрудники оперативного блока районного подразделения, управления местной полицейской службы, ювенальной полиции, а также волонтеры.

Проверяются возможные места нахождения несовершеннолетнего. По одной из версий, подростка могли видеть на одном из рынков в пригороде Алматы", – говорится в ответе.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение.

Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2069598-propavshego-v-almaty-shkolnika-ne-mogut-nayti-chetvertye-sutki/

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