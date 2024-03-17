Пропавшего четыре дня назад подростка нашли в Алматы

Подростка, которого искали сотрудники полиции и волонтеры несколько суток, нашли. Мальчик находился возле спорткомплекса "Алматы Арена", передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

В Алматы полицейские нашли пропавшего 14-летнего подростка, поиски которого велись несколько суток. Его нашли в микрорайоне Нуркент возле спорткомплекса "Алматы Арена", сообщается в новостном Telegram-канале МВД Polisia.kz.

В операции по поиску мальчика, который пропал еще 13 марта, участвовали оперативники, сотрудники ювенальной полиции и волонтеры.

Что делать, если пропал человек

На сайте "Электронного правительства" сообщается, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102", или лично обратиться в ближайшее отделение. Информация, которую нужно предоставить в полицию, следующая:

личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;

сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование: обзванивать друзей, коллег, посетить места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.