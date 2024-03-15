Как будет работать общественный транспорт в Астане в праздничные выходные

В компании City Transportation Systems рассказали, как будут ходить автобусы в столице в праздничные выходные, передает NUR.KZ со ссылкой на CTS.

На Instagram-странице компании опубликован график работы общественного транспорта столицы в ближайшие праздничные дни:

21, 22, 23, 25 марта - по расписанию субботнего дня;

24 марта - согласно расписанию воскресного дня.

Время работы общественного транспорта - с 06:00 до 23:00.

"Просим учитывать эту информацию при планировании своих поездок", - обратились в компании к гостям и жителям столицы.

Напомним, в Казахстане началась декада Наурызнама, которая длится с 14 по 23 марта. Каждому из десяти дней соответствует свой праздник и смысл.

Так, 21 марта – решено обозначить как День солидарности. Идея этого дня заключается в том, чтобы люди в целом повышали уважение друг к другу, пропагандировали мир и единство.

22 марта будет отмечаться Новый год. В этот день во всех регионах страны проведут общенациональные культурно-спортивные мероприятия, организуют этноаулы и различные ярмарки.

А завершающим днем Наурыза, символом встречи Нового года, объявлено 23 марта – День очищения. В этот день во всех регионах Казахстана пройдет общенациональная экологическая акция.

Однако увеличивать количество выходных в связи с предложением отмечать Наурыз в новом формате пока не планируется.

Кроме того, в Казахстане главным символом Наурыза назвали тюльпан. Уже утвержден уникальный логотип праздника