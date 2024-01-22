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Алматинцев хотят пересадить с личных авто на общественный транспорт: для этого введут ограничительные меры

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Машины стоят в пробке
Пробка. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В акимате Алматы рассказали, какие ограничительные меры введут, чтобы стимулировать жителей города отказаться от личного транспорта в пользу общественного, передает корреспондент NUR.KZ.

В Алматы планируется создать транспортно-пересадочные узлы для удобства пассажиров, которые смогут пересаживаться с одного транспорта на другой. В акимате отметили, что в составе таких ТПУ будут создаваться удобные перехватывающие парковки.

Также планируется создать условия, чтобы поездки на общественном транспорте были быстрее и доступнее за счет выделенной инфраструктуры и гибких тарифов.

"Рост охвата маршрутной сети позволит сделать общественный транспорт доступнее для тех, у кого сейчас нет такой альтернативы. Но будут и разумные ограничительные меры, которые будут способствовать снижению автомобилепользования. Так, уже начали ввод платной парковки в городе, этот процесс будет продолжаться", - рассказали в акимате.

Напомним, ранее сообщалось, что один из ТПУ будет создан в Калкамане, где произошло смертельное ДТП с участием автобуса. Кроме того, говорилось о том, что будет создан ТПУ "Алтын Орда".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2056825-almatintsev-hotyat-peresadit-s-lichnyh-avto-na-obschestvennyy-transport-dlya-etogo-vvedut-ogranichitelnye-mery/

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