Павлодарка после смерти мужа осталась одна на съемной квартире без работы и денег

Павлодарка из-за смерти супруга осталась без крыши над головой. У нее не было работы и денег на оплату съемного жилья. Женщине помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию за помощью обратилась 45-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее муж умер, квартира съемная, она без работы, оплачивать аренду не может.

В другом случае в полицию за помощью обратилась жительница Павлодара, сообщив, что постоянно подвергается бытовому насилию со стороны супруга. Родных у нее нет, с детьми идти некуда.

"Каждая ситуация рассматривается инспекторами по защите женщин от насилия индивидуально. В обоих случаях мы оказали помощь женщинам. В первую очередь, определили их в кризисный центр. Детей определили в детский сад и в школу. А женщинам помогли устроиться в КСК техперсоналом", - сообщила старший инспектор по особым поручениям ДП Павлодарской области Айсулу Салманова.

Сейчас у женщины, которая осталась вдовой, есть крыша над головой, хоть и временная. Сын устроен, учится в школе и общается со сверстниками. Успеваемость в школе улучшилась. Женщина уже получила зарплату, с сыном сходила в магазин и купила то, что он хотел.

"Находясь в центре, я поняла, что моя судьба не безразлична государству, что в трудную минуту мне обязательно помогут, главное, верить в это", - рассказала она.

Инспекторы по защите женщин от насилия оказывают помощь казахстанкам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

"Ежедневно мы встречаемся с женщинами из кризисного центра в Павлодаре, которые подвергались неоднократному насилию в семье. Каждой оказывается юридическая помощь в вопросах, связанных с матерью и ребенком. Помимо этого, оказываем помощь в трудоустройстве женщины и обустройстве детей в школу и детский сад", - информирует Айсулу Салманова.

Напомним, ранее жительницы Акмолинской области, ставшие жертвами бытового насилия, также поделились историями о своей семейной жизни. Сейчас все они с детьми проживают в кризисном центре в Кокшетау. Одна из женщин на протяжении 16 лет сталкивалась с издевательствами, но терпела ради троих детей.

А старший инспектор по защите женщин от насилия УП Семея поделилась тем, с какими случаями домашнего насилия ей приходилось сталкиваться на работе. В частности, она рассказала историю о женщине, которая 18 лет страдала от издевательств.

Также инспектор группы по защите женщин от насилия в Павлодаре рассказала историю одной из жительниц города, которая спаслась от домашнего насилия и смогла изменить свою жизнь. До этого ее неоднократно избивал супруг, она обращалась в больницу. Но после жизни в кризисном центре женщина переехала в другую страну, трудоустроилась и вышла замуж.